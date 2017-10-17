طهران تنفي أي دور للحرس الثوري بما يجري في كركوك

نفى علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى في إيران، اليوم الثلاثاء، 17 أكتوبر/تشرين الأول، اتهامات القادة الأكراد بأن إيران شاركت القوات العراقية في السيطرة على مدينة كركوك، في الهجوم، الذي انطلق أمس الاثنين.

© Sputnik. Hikmet Durgun القيادة العامة للبيشمركة: الحكومة العراقية ستدفع ثمنا فادحا لحملة كركوك

ونقلت وكالة "إيسنا" عن ولايتي، قوله على هامش لقائه بمبعوث الرئيس الفرنسي الخاص في سوريا: "الحرس الثوري لم يكن له أي دور في ما يجري في كركوك"، مشدداً على أن "غالبية الأكراد تقف ضد ما يقوم به مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان".

وكانت رئاسة إقليم ​كردستان​ ​العراق قالت في بيان لها، أمس، إن ​القوات العراقية​ التي تهاجم ​كركوك​ يقودها ​الحرس الثوري الإيراني​، متهمة بعض أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني بالخيانة.

بدورها، أكدت القيادة العامة للبشمركة، أنهم سيدافعون عن "أرض وشعب كردستان"، مشيرة إلى أن "الوضع الذي افتعله الحشد الشعبي في كركوك لن يبقى على حاله" واتهمت الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية العراقية بتنفيذ "خطة هجومية وعدائية ضد شعب كردستان واستقراره".