كييف تتحاشى إعلان الحرب على موسكو لسبب بسيط

ووافق البرلمان الأوكراني (الرادا) قبل أيام على مشروع القانون بشأن استعادة السيطرة على منطقة دونباس الذي يصف روسيا بالمعتدي.
وكشف البرلمان الأوكراني بذلك أن نظام الحكم الأوكراني لا يزال يأمل في إنهاء وجود الجمهوريتين الشعبيتين المناوئتين للانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، بالقوة.
إلا أن نظام الحكم الأوكراني يتحاشى إبان ذلك إعلان الحرب على "روسيا المعتدية".
وعن أسباب ذلك قال النائب الأوكراني دميتري تيمتشوك لدورية "أبوستروف": "لن نعلن الحرب عليهم لسبب بسيط وهو أن روسيا تتفوق على أوكرانيا في القوة الاقتصادية والعسكرية".
وثمة سبب آخر وهو "أن الأوكرانيين تعبوا من الحرب" التي بدأتها كييف في عام 2014 بشن الحملة الحربية على المتمردين في منطقة دونباس.
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