جون ماكين: أمريكا سلحت العراق لقتال "داعش" وليس الأكراد

عبّر السيناتور الأمريكي، جون ماكين، عن قلقه من أنباء تقدم قوات الحكومة العراقية باتجاه مواقع تابعة للأكراد قرب كركوك، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتسليح القوات العراقية لقتال تنظيم "داعش" الإرهابي.

© REUTERS/ Kevin Lamarque ترامب يكشف عن موقف أمريكا في اشتباكات "كركوك"

وحذر ماكين، في بيان له، حكومة العراق من "عواقب وخيمة" لاستخدام أسلحة أمريكية ضد القوات الكردية، مشدداً على أهمية دخول رئيس الوزراء حيدر العبادي في حوار مع الإدارة الكردية، بشأن رغبة الشعب الكردي في الحصول على حكم ذاتي أكبر من بغداد، مع ضرورة وقف الأعمال العدائية فورا، وذلك وفقاً لـCNN.

وقال: "الولايات المتحدة الأمريكية قدمت معدات وتدريب للحكومة العراقية لقتال "داعش" وحماية نفسها من المخاطر الخارجية وليس لقتال عناصر مهمة في الحكومات الإقليمية، الذين يعتبرون شركاء مهمين لأمريكا، ولا تدعو مجالا للشك، سيكون هناك عواقب وخيمة إذا استمرينا برؤية المعدات الأمريكية تستخدم بصورة خاطئة كهذا".

كما أعرب السيناتور الأمريكي عن "قلقه العميق" إزاء تقارير إعلامية عن مشاركة قوات إيرانية في التقدم العسكري الذي أحرزته القوات الحكومية العراقية ضد المواقع الكردية في كركوك، داعياً القوات العراقية إلى اتخاذ خطوات فورية لتخفيف حدة الوضع ووقف تقدمها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت، في قت سابق، إنها تراقب عن كثب التطورات في كركوك المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان، معربة عن قلقها من تقارير عن اشتباكات بين القوات العراقية والبشمركة، فيما حثت وزارة الدفاع (البنتاغون) الطرفين على تجنب القيام بأعمال تصعيدية جديدة وحل الخلافات عبر الحوار في إطار الدستور.

وكانت قوات الجيش العراقي دخلت، فجر أمس الاثنين، مركز مدينة كركوك، وقام برفع العلم العراقي على مبنى المحافظة، بالإضافة إلى السيطرة على عدد من المنشآت النفطية هناك.