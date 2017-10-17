سفينة "الأميرال كولاكوف" الروسية تعبر قناة السويس في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط

أعلن أسطول بحر الشمال الحربي الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه بعد إتمام تنفيذ المهام المخصصة لها خلال رحلة طويلة الأجل إلى خليج عدن والبحر الأحمر، دخلت سفينة "الأميرال كولاكوف" الكبيرة الروسية لمكافحة الغواصات خليج السويس، وبدأت إبحارها نحو البحر الأبيض المتوسط.

موسكو — سبوتنيك. وفي هذا الصدد قال القائم بأعمال رئيس المكتب الصحفي لأسطول بحر الشمال أندريه لوزيك في تصريح بهذا الصدد: "انتهت سفينة "الأميرال كولاكوف" الكبيرة الروسية لمكافحة الغواصات من تنفيذ المهام المخصصة لها خلال رحلة طويلة الأجل إلى خليج عدن والبحر الأحمر. ودخلت هذه السفينة، صباح اليوم الثلاثاء، خليج السويس وبدأت الإبحار نحو البحر الأبيض المتوسط".

وبحسب لوزيك، كانت السفينة "الأميرال كولاكوف" تعمل في القسم الجنوبي للبحر الأحمر وخليج عدن منذ أواخر آب/أغسطس الماضي، بمهمة تأمين الوجود البحري العسكري الروسي في الإقليم وسلامة الملاحة البحرية المدنية فيه.

وأوضح لوزيك أنه في إطار تنفيذ هذه المهمة، قامت السفينة الروسية بمرافقة سفن ومراكب أجنبية تحمل أعلام بربادوس والصين والهند، أثناء عبورها مناطق خطرة في القسم الجنوبي للبحر الأحمر وخليج عدن. وخلال هذه الرحلة الطويلة الأجل قطعت السفينة "الأميرال كولاكوف" مسافة 15 ألف ميل بحري (ما يعادل 27780 كيلومتراً).

وذكر إنه خلال قيام السفينة الروسية بتنفيذ المهمة المخصصة لها لم يقع في الإقليم أعلاه أي اعتداء على السفن والمراكب المدنية من قبل القراصنة.