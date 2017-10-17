صحيفة: العقوبات الروسية المسمار الأخير في نعش كوريا الشمالية

كما واعتبرت الصحيفة هذه القوانين بمثابة المسمار الأخير في نعش قبر كوريا الشمالية.
وهذا يعني أن روسيا لن تقوم بإرسال المواد ونظم التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد الكوريين بتطوير نظامهم النووي والباليستي، بحسب الصحيفة.
يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع، يوم الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، مرسوما يقضي بفرض مجموعة من العقوبات على كوريا الشمالية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2321.
وقال المرسوم: "يجب وقف التعاون العلمي والفني مع الأفراد أو الجماعات التي تمثل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
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