صحيفة: العقوبات الروسية المسمار الأخير في نعش كوريا الشمالية

علقت صحيفة "ديلي ستار" الأمريكية على القرارات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتعلقة بحظر التعاون وإرسال أي مواد إلى كوريا الشمالية.

© Sputnik. Алексей Дружинин بوتين يوقع مرسوما حول فرض عقوبات على كوريا الشمالية

الصحيفة اعتبرت أن هذه القوانين ستضع نهاية لنظام الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

كما واعتبرت الصحيفة هذه القوانين بمثابة المسمار الأخير في نعش قبر كوريا الشمالية.

وهذا يعني أن روسيا لن تقوم بإرسال المواد ونظم التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد الكوريين بتطوير نظامهم النووي والباليستي، بحسب الصحيفة.

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع، يوم الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، مرسوما يقضي بفرض مجموعة من العقوبات على كوريا الشمالية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2321.

وقال المرسوم: "يجب وقف التعاون العلمي والفني مع الأفراد أو الجماعات التي تمثل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".