تسجيل
15:43 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
مباشر
    بحث
    قطار طريق الحرير

    طريق حرير جديد يصل إلى العالم العربي

    © REUTERS/ STEFAN WERMUTH
    العالم
    انسخ الرابط
    0 31510

    يُتوقع أن يعيد المؤتمر الـ19 للحزب الشيوعي الصيني الذي يبدأ أعماله في الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول، انتخاب شي جينبينغ أمينا عاما للجنة الحزب الشيوعي الصيني المركزية.

    وسيتم بذلك توطيد موقع شي جينبينغ كقائد يقود مسيرة إنماء بلاده وترسيخ وجود الصين ضمن دول العالم الأعظم.

    وقالت صحيفة Arab News في مقال "لماذا يؤدي طريق الحرير الجديد إلى الشرق الأوسط" إن الدول العربية تنظر إلى الصين بأنها دولة عظمى، وتنتظر أن تصبح هذه الدولة شريكا اقتصاديا رئيسيا للعرب في وقت قريب.

    ويتضمن مشروع إنشاء "طريق الحرير الجديد" الذي تقدّر تكلفته بتريليون دولار، إنشاء ممر النقل عبر 60 دولة في آسيا وأوروبا.

    طريق الحرير الجديد
    XINHUA, CKGSB KNOWLEDGE RESEARCH Read more: https://sputniknews.com/politics/201701181049716853-china-russia-us-new-silk-road/
    طريق الحرير الجديد

    ويخشى مسؤولون أجانب أن تستغل الصين طريق الحرير الجديد المزمع إنشاؤه لمد نفوذه السياسي والاقتصادي بينما يؤكد الصينيون أن بلادهم تسعى إلى تنويع الطرق التجارية التي تربط الصين بالدول الأخرى.

    يقول جينغ جي، رئيس شعبة العلاقات الدولية بجامعة سون ياتسين:

    ستقوم الصين بتفعيل وتنشيط دورها في مسائل الشرق الأوسط، لا ريب، لكن على العكس من الدول الأخرى لن تتخذ بكين أي موقف تدخلي، بل ستظل تركز أو تشارك في جهود حل النزاعات بالطرق السياسية وفي جهود التنمية الاقتصادية باعتبارها حجر الأساس لاستقرار المنطقة.

    ويُتوقع أن تكثف جمهورية الصين الشعبية نشاطها السياسي في العديد من أنحاء العالم بعد مؤتمر حزبها الحاكم.

    يقول فان جينغ، الأمين العام لمركز أبحاث آسيا الغربية وافريقيا الشمالية التابع لأكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية:

    ستنشط الصين أكثر في الدفاع عن مصالحها في الشرق الأوسط، لكن دورها سيختلف اختلافا كبيرا عن دور دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية لأن بكين لا تنوي ولا يمكنها أن تتصرف على نحو كهذا.

    وتعطي الصين إشارات واضحة على ازدياد اهتمامها بالشرق الأوسط. ولا بد من ازدياد الوجود العسكري الصيني أيضا للمحافظة على سلامة مئات آلاف الصينيين الموجودين في المنطقة وحماية مصالحهم.

    وخلصت الصحيفة إلى القول إن هذا الموقف قد يفتح الباب على مصراعيه أمام التعاون الصيني العربي وخصوصا في توفير الأمن لمنطقة الخليج والبحر الأحمر ومكافحة الإرهاب وإعادة إعمار سوريا واليمن والعراق وليبيا. والأكثر أهمية أن تكثيف النشاط العسكري الصيني في المنطقة وتحسين جودة الأسلحة الصينية يمكن أن يرتقيا بالتعاون العسكري إلى مستوى جديد.

     

    انظر أيضا:

    بكين ترحب بالجميع في منتدى طريق الحرير بعد شكوى أمريكا بشأن بيونغيانغ
    الصين تدعو مصر للمشاركة في منتدى "طريق الحرير" في بكين
    إنشاء صندوقين مع مستثمرين صينيين خلال منتدى طريق الحرير
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الصين, أخبار العالم العربي, طريق الحرير, العالم العربي, الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المشاركات في الدورة الـ 19 لمهرجان الشباب والطلبة العالمي في مدينة سوتشي، روسيا
    حسناوات المهرجان الشبابي الطلابي في سوتشي
    قناة CNN: الروس تدخلوا في الانخبات عبر لعبة بوكيمون غو
    قناة CNN: الروس تدخلوا في الانتخابات عبر لعبة "بوكيمون غو"
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك