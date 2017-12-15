أمريكا تدعو دمشق إلى التفاوض "بجدية" مع المعارضة

دعت الولايات المتحدة من وصفتهم بـ"داعمي" الحكومة السورية، اليوم الجمعة، للضغط على دمشق لدفعها "للمشاركة بشكل كامل" في المفاوضات مع المعارضة.

وقالت الولايات المتحدة إن عدم التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد يهدد باضطرابات لا نهاية لها.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة ترغب من داعمي الحكومة السورية استخدام نفوذهم لحث "النظام" على المشاركة بالكامل في مفاوضات جادة مع المعارضة في جنيف.

وقالت المتحدثة هيذر ناورت في البيان "إن الولايات المتحدة تحث كل الأطراف على العمل بجدية نحو حل سياسي لهذا الصراع وإلا فإنها ستواجه عزلة مستمرة واضطرابا لا نهاية له في سوريا".

ووصف مبعوث الأمم المتحدة جولة محادثات السلام التي انتهت الخميس بأنها فرصة ضائعة وألقى بمعظم اللوم على عاتق الحكومة السورية.