ماتيس: صاروخ كوريا الشمالية الباليستي لا يشكل أي تهديد لأمريكا

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، أمس الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول، إنه رغم استمرار تقييم تجربة الصاروخ الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية إلا أنه لا يعتقد أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات يشكل تهديدا للولايات المتحدة.

© AFP 2017/ Ed Jones ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن عمال كوريا الشمالية في روسيا ليسوا "عبيدا"

ونقلت رويترز عن ماتيس قوله:

لم يثبت أنه قادر على تهديدنا الآن، ونحن ما نزال نجري التحليلات.

وأعلنت كوريا الشمالية في الشهر الماضي أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات يمكنه الوصول إلى أي منطقة بالبر الرئيسي الأمريكي.

في سياق متصل، أعلن نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشو خون، أمس الجمعة، أن بلاده تدعو لزيادة الضغط على كوريا الشمالية لإعادتها إلى طاولة المفاوضات.

ولفت خون إلى أنه "ما زال هناك الكثير مما ينبغي عمله" على المجتمع الدولي فيما يتعلق بملف كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه من الضروري منع إتاحة بيونغ يانغ فرصة من استخدام طرق لتجاوز العقوبات المفروضة على بيع منتجاتها و"استيراد النفط بصورة غير مشروعة".