ماتيس: صاروخ كوريا الشمالية الباليستي لا يشكل أي تهديد لأمريكا

لم يثبت أنه قادر على تهديدنا الآن، ونحن ما نزال نجري التحليلات.
وأعلنت كوريا الشمالية في الشهر الماضي أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات يمكنه الوصول إلى أي منطقة بالبر الرئيسي الأمريكي.
في سياق متصل، أعلن نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشو خون، أمس الجمعة، أن بلاده تدعو لزيادة الضغط على كوريا الشمالية لإعادتها إلى طاولة المفاوضات.
ولفت خون إلى أنه "ما زال هناك الكثير مما ينبغي عمله" على المجتمع الدولي فيما يتعلق بملف كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه من الضروري منع إتاحة بيونغ يانغ فرصة من استخدام طرق لتجاوز العقوبات المفروضة على بيع منتجاتها و"استيراد النفط بصورة غير مشروعة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)