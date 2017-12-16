سفير أمريكي سابق: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تخدم المصالح الأمريكية

اعلن السفير الأمريكي السابق لدى روسيا ، مايكل مكفول ان المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لا تخدم المصالح الوطنية الأمريكية.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب: بودي أن أتلقى المساعدة من روسيا بشأن كوريا الشمالية

واشنطن- سبوتنيك .وقال مكفول على قناة "أم أس ان بي سي": " أنا صدمت من حقيقة مفادها أن هذه المحادثة الهاتفية جرت… وفقا رأيي هذا الاتصال لا يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة".

هذا وفى وقت سابق اعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف ان ترامب وبوتين اتفقا خلال مكالمة هاتفية على تبادل المعلومات والمبادرات لحل الوضع حول كوريا الديمقراطية،

مشيرا إلى ان المحادثة الهاتفية تمت بناء على طلب من الجانب الأميركي.

يذكر ان مايكل مكفول تولى منصب سفير الولايات المتحدة لدى روسيا من عام 2012 إلى 2014 في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما.