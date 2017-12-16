جندي كوري شمالي منشق ينقل إلى مستشفى عسكري بكوريا الجنوبية

قال مسؤول في مخابرات كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إن جنديا، كان أصيب بجروح خطيرة بطلقات نارية أطلقت عليه أثناء فراره عبر الحدود مع الجنوب الشهر الماضي بعد انشقاقه، جرى نقله إلى مستشفى عسكري.

© Sputnik. Alexandr Kryazhev جندي كوري شمالي منشق يتعرض لإطلاق النار أثناء هربه

وتم نقل الجندي، أوه تشونغ سونغ، البالغ 24 عاما، إلى المستشفى العسكري أمس الجمعة، من مركز للتعافي من الصدمات في مستشفى أجو الجامعي جنوبي سول، حيث خضع لعمليتين جراحيتين كبيرتين.

وقال المسؤول في مخابرات كوريا الجنوبية لـ"رويترز" "نقل أوه إلى مستشفى عسكري بكوريا الجنوبية وسترتب أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية قريبا لعملية استجواب وفقا لحالة أوه".

وطلب المسؤول عدم نشر اسمه كما امتنع عن الكشف عن موعد محدد لاستجواب أوه.

وتعرض أوه لإطلاق نار من جنود كوريين شماليين وأصيب بجروح خطيرة أثناء فراره عبر الحدود إلى الجنوب في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ونقل ثلاثة جنود كوريين جنوبيين أوه إلى بر الأمان ونقل فورا إلى هليكوبتر عسكرية أمريكية من طراز بلاك هوك.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية "سيواصل الطاقم الطبي في مستشفى القوات المسلحة توفير الرعاية الملائمة والعلاج لأوه" في إشارة إلى مستشفى القوات المسلحة الكورية جنوبي سول.

وقال شخص مطلع على حالة أوه طالبا عدم نشر اسمه "لا يزال أوه يتعافى من جراحتين كبيرتين وجروح أخرى طفيفة. لم يستجمع كامل قواه بعد لكن حالته استقرت كثيرا".