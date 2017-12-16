جندي كوري شمالي منشق ينقل إلى مستشفى عسكري بكوريا الجنوبية

وقال المسؤول في مخابرات كوريا الجنوبية لـ"رويترز" "نقل أوه إلى مستشفى عسكري بكوريا الجنوبية وسترتب أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية قريبا لعملية استجواب وفقا لحالة أوه".
وطلب المسؤول عدم نشر اسمه كما امتنع عن الكشف عن موعد محدد لاستجواب أوه.
وتعرض أوه لإطلاق نار من جنود كوريين شماليين وأصيب بجروح خطيرة أثناء فراره عبر الحدود إلى الجنوب في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ونقل ثلاثة جنود كوريين جنوبيين أوه إلى بر الأمان ونقل فورا إلى هليكوبتر عسكرية أمريكية من طراز بلاك هوك.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية "سيواصل الطاقم الطبي في مستشفى القوات المسلحة توفير الرعاية الملائمة والعلاج لأوه" في إشارة إلى مستشفى القوات المسلحة الكورية جنوبي سول.
وقال شخص مطلع على حالة أوه طالبا عدم نشر اسمه "لا يزال أوه يتعافى من جراحتين كبيرتين وجروح أخرى طفيفة. لم يستجمع كامل قواه بعد لكن حالته استقرت كثيرا".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)