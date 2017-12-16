الرئاسة الفلسطينية: التصريحات الأمريكية حول القدس تؤكد خروج إدارة ترامب من عملية السلام

وأضاف أبو ردينة "استمرار هذه السياسة الأمريكية، سواء بما يتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارة الأمريكية إليها أو البت في قضايا الحل النهائي من طرف واحد، كلها خروج عن الشرعية الدولية وتكريس للاحتلال، وهو بالنسبة لنا أمر مرفوض وغير مقبول ومدان"، بحسب البيان.
وكان ترامب أعلن في 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وصدّق على قرار بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
ورفضت الدول العربية وبعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى روسيا القرار الأمريكي، معتبرة هذه الخطوة انتهاكا صارخا للقرارات الدولية، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.
ونددت قمة منظمة التعاون الإسلامي بالقرار بإجماع 48 دولة، وهي القمة الطارئة التي دعا لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وانعقدت في اسطنبول الأربعاء الماضي.
وتشهد الأراضي الفلسطينية احتجاجات منذ الإعلان عن القرار الأمريكي، سقط على إثرها 4 قتلى من الشباب الفلسطينيين، فيما جرح واعتقل مئات آخرون.
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