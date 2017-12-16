إجلاء مرضى من مستشفى بإندونيسيا بعد زلزال قوي

أجلت السلطات الإندونيسية نحو 53 مريضا من المستشفى العام في بانيوماس بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة جزيرة جاوة في إندونيسيا أمس الجمعة (15 ديسمبر كانون الأول) مما أسفر عنه مقتل شخصين.

وشعر السكان بالهزات في وسط وغرب جاوة ووقعت أضرار ببعض المباني. وشوهدت تصدعات وأسقف منهارة في المستشفى العام في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت (16 ديسمبر كانون الأول)، وفقا لرويترز.

© REUTERS/ Navesh Chitrakar TPX IMAGES OF THE DAY زلزال قوته 6.5 درجة يضرب إندونيسيا

وتقع بانيوماس على بعد حوالي 130 كيلومترا شرقي تاسيكمالايا أقرب منطقة إلى مركز الزلزال.

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على عمق 92 كيلومترا وعلى بعد حوالي 52 كيلومترا جنوب غربي تاسيكمالايا.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا إن الزلزال أدى إلى إصدار تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) في جنوب جاوة لكن مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي قال إن التحذير ألغي.

ويقيم في جزيرة جاوة أكثر من نصف سكان إندونيسيا البالغ عددهم إجمالا 250 مليون نسمة.