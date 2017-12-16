ريابكوف: موسكو قلقة من هيمنة منطق العقوبات في التعامل مع الملف الكوري

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن موسكو قلقة من هيمنة منطق الضغوطات على الغرب في تعامله مع ملف كوريا الشمالية، وأشار الى أن مقترح واشنطن حول تشديد العقوبات ضد بيونغ يانغ غير مجدية.

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف: "بعد اجتماع مجلس الأمن الدولي، الذي تحدث فيه عدد من ممثلي الدول الغربية، لدينا انطباع بأن منطق الضغط يهيمن في نهجهم، وهو مؤشر خطير جدا بالنسبة لنا، لا نريد أن نجد أنفسنا في وضع يبدأ فيه تصعيد المواجهة بغض النظر عن الجهود التي تبذلها روسيا والصين..".

© REUTERS/ Francois Lenoir واشنطن: سنجبر كوريا الشمالية على التخلي عن برنامجها النووي

وأردف قائلا: "من المؤسف أنه ظهر في الموقف الأمريكي مجددا هذا المطلب الشديد الذي يخص مواصلة الضغط على بيونغ يانغ، نحن واثقون من أن إجراءات الضغط بالعقوبات، سواء كانت عقوبات معتمدة من قبل مجاس الأمن الدولي، أو عقوبات أحادية الجانب غير قانونية تعمل واشنطن على تشديدها باستمرار — لن تأتي بنتيجة".

وتابع ريابكوف: "آن الأوان للكف عن سباق التهديدات والضغوطات، وطرح شروط مسبقة، والتحول نحو البحث بشكل حقيقي لحل سياسي".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه "فقط عبر الانفتاح للحوار من قبل واشنطن وبيونغ يانغ، وضبط النفس من قبل الجانبين، والسعي نحو وضع نقطة انطلاق للقيام بخطوة دبلوماسية للأمام سيسمح بإخراج الوضع من المأزق الحالي الخطير".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، قد دعا في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة روسيا والصين لتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية.