برلمان بيرو يصوت بأغلبية كبيرة على عزل رئيس البلاد

وصوت البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بأغلبية 93 صوتا مقابل معارضة 17 صوتا أمس الجمعة على عزل الرئيس من منصبه إثر توجيه اتهامات فساد له. وينفي كوتشينسكي هذه الاتهامات.
وينبغي تصويت 87 عضوا بالموافقة على عزله في جلسة تعقد يوم 21 ديسمبر كانون الأول حيث سيطلب منه البرلمان الدفاع عن نفسه.
ونفى كوتشينسكي في وقت سابق صلته بالشركة البرازيلية التي تحمل اسم أودبريشت وقال يوم الخميس إنه لا يوجد أي شيء مخالف في المدفوعات.
وتعهد كوتشينسكي بعدم الاستقالة في كلمة للأمة ألقاها وهو محاط بأعضاء حكومته.
لكن مصدرا بالحكومة طلب عدم نشر اسمه قال إن كوتشينسكي يعلم أن فرص نجاته من هذه الفضيحة ضعيفة. وأضاف المصدر أن بمقاومة دعوات مطالبته بالتنحي يأمل الرئيس أن يبرئ ساحته وأن يدافع عن نفسه في سياق اتساع نطاق تحقيقات الفساد المتصلة بشركة أودبريشت.
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