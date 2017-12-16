برلمان بيرو يصوت بأغلبية كبيرة على عزل رئيس البلاد

وافق برلمان بيرو على تحرك لبدء إجراءات "فراغ رئاسي" بعد الحصول على عدد كاف من الأصوات للإطاحة بالرئيس بابلو كوتشينسكي خلال أسبوع، وفقا لوكالة "رويترز".

وصوت البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بأغلبية 93 صوتا مقابل معارضة 17 صوتا أمس الجمعة على عزل الرئيس من منصبه إثر توجيه اتهامات فساد له. وينفي كوتشينسكي هذه الاتهامات.

وينبغي تصويت 87 عضوا بالموافقة على عزله في جلسة تعقد يوم 21 ديسمبر كانون الأول حيث سيطلب منه البرلمان الدفاع عن نفسه.

© Sputnik. Mikhail Klimentyev رئيس البيرو يرفض الاستقالة بعد فضيحة فساد

وكشفت شركة بناء برازيلية في قلب أكبر فضيحة فساد في أمريكا اللاتينية في الأسبوع الحالي عن مدفوعات تصل قيمتها إلى 4.8 مليون دولار إلى شركات يمتلكها كوتشينسكي أو صديق مقرب له مما أثار دعوات منادية باستقالته.

ونفى كوتشينسكي في وقت سابق صلته بالشركة البرازيلية التي تحمل اسم أودبريشت وقال يوم الخميس إنه لا يوجد أي شيء مخالف في المدفوعات.

وتعهد كوتشينسكي بعدم الاستقالة في كلمة للأمة ألقاها وهو محاط بأعضاء حكومته.

لكن مصدرا بالحكومة طلب عدم نشر اسمه قال إن كوتشينسكي يعلم أن فرص نجاته من هذه الفضيحة ضعيفة. وأضاف المصدر أن بمقاومة دعوات مطالبته بالتنحي يأمل الرئيس أن يبرئ ساحته وأن يدافع عن نفسه في سياق اتساع نطاق تحقيقات الفساد المتصلة بشركة أودبريشت.