ألمانيا تمنح تونس 18 مليون يورو لهذا السبب

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، مايكل هينجيس، إن برلين تعتزم ضخ 18 مليون يورو (21.3 مليون دولار)، لإنشاء نظم مراقبة إلكترونية على طول الحدود الشرقية لتونس بهدف منع المتطرفين والمهاجرين من التسلل إلى البلاد عبر ليبيا.

وقال هينجيس إن هذه الأموال، من ميزانية الدفاع بهدف مساعدة تونس "فى مساعدة نفسها"، مشيرًا إلى أن ذلك التمويل سيستخدم في إنشاء نظام دائم للمراقبة، إلى جانب معدات المراقبة المتنقلة التي منحتها برلين لتونس العام الماضي بقيمة 16 مليون يورو.

© REUTERS/ Edgar Su تونس تصدر مذكرة دولية لاعتقال عنصرين من الموساد

وذكرت وكالة أسوشيتيد، أن هذا المشروع تديره وكالة "الحد من التهديد الدفاعي" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

ويتضمن الدعم المالي تزويد تونس بأنظمة رادار متحركة وكاميرات واسعة المجال وأجهزة مراقبة إلكترونية، وذلك لوقف تهريب أسلحة وإرهابيين إليها من ليبيا.

واتهم نواب المعارضة الحكومة الألمانية بمحاولة تحويل تونس إلى خط الجبهة في مكافحة الهجرة ودعم صناعة الأسلحة والمراقبة في أوروبا، بحسب الوكالة.

وعززت تونس الإجراءات الأمنية على طول الحدود التي تمتد لمسافة 300 ميل في عام 2015 في أعقاب هجمات قام بها متطرفون إسلاميون يعتقد أنهم تلقوا تدريبا في ليبيا، لكن الحكومات الأوروبية تسعى إلى إيجاد سبل لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط ​​من أفريقيا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عن طريق تمويل تدابير الأمن الحدودية في البلدان الرئيسية.