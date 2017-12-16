لماذا تعد الولايات المتحدة مقاتلين جدد في سوريا

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فرانس كلينتسيفيتش، أن المدربين الأمريكيين يقومون بإعداد تشكيلات مسلحة جديدة في محافظة الحسكة السورية، حتى يواجه المسلحون روسيا، لأن الولايات المتحدة تعتبر روسيا عدوها الجيوسياسي الرئيسي.

وقال كلينتسيفيتش: "فعل الأمريكيون تقريبا نفس الشيء في الثمانينيات خلال الحرب في أفغانستان، أعدوا الإرهابيين وحرضوهم على الاتحاد السوفيتي".

وكان مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت أن الأمريكيين ينشؤون "جيشا سوريا جديدا" في منطقة مخيم اللاجئين في محافظة الحسكة

ويعتقد كلينتسيفيتش أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الطريقة يحاول تجنب المواجهة المباشرة….