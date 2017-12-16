السودان والصين يتفقان على تطوير العلاقات بين البلدين

اتفق الحزبان الحاكمان في السودان والصين على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية، وتنفيذ المزيد من المشروعات الاقتصادية بين البلدين في المستقبل القريب.

© AP Photo/ Amr Nabil وزير الدفاع السوداني يؤكد على أهمية التعاون الاستخباراتي العسكري بين السودان ومصر

الخرطوم — سبوتنيك . وقال نائب رئيس العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، لي جيون، "اجتمعنا، اليوم السبت، مع رئيس قطاع العلاقات الخارجية، بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، وقمنا بتلخيص التجارب الثمينة بين الحزبين التي استمرت لأكثر من 15 عاما، وتبادلنا وجهات النظر للتعاون بين الحزبين في المستقبل، وخاصةً خلال العام المقبل".

وأضاف جيون، بحسب إعلام حزب المؤتمر الوطني، "كما أعتقد وأننا الحزبين الحاكمان في البلدين، يجب علينا تفعيل كل مجالات التعاون وتقييم التجارب حتى تلعب القيادة السياسية للبلدين دورها في تعزيز العلاقات الرسمية الثنائية".

وأشار جيون إلى أنه قدم للحزب الحاكم السوداني كل المعلومات الأساسية عن المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي، الذي عُقد في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، ودخول الاشتراكية في الخصائص الصينية للعصر الجديد، وكيفية أنه يخلق العديد من الفرص للتعاون بين الصين والسودان"، لفت أيضا، أنه "اتفق مع الحزب الحاكم في السودان على إطلاق أدوار للعلاقات الخارجية في الحزبين لدفع المستوى علاقات الحزبين إلى مستوى جديد في العلاقات الرسمية بين البلدين".

ومن جانبه، قال رئيس قطاع العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، كمال إسماعيل، انه جرى استعراض العلاقات بين الحزبين في مختلف الجوانب، وإمكانية تطوير هذه العلاقة حتى تنعكس إيجاباً على العلاقات الرسمية بين البلدين.

وأضاف إسماعيل "تم الاتفاق بشكل تام في القضايا في المستوى الثنائي وعلى مستوى متعددة الأطراف، واتفقنا أيضا، على مشروعات مستقبلية، ونأمل يتم تنفيذها حتى نستطيع تطوير العلاقات الحالية في القضايا السياسية والاقتصادية وغيرها من القضايا الأخرى".