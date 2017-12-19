التحام المركبة "سويوز" بمحطة الفضاء الدولية

أظهر بث تلفزيوني لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" وصول ثلاثة رواد فضاء من الولايات المتحدة واليابان وروسيا إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم الثلاثاء، بعد التحام المركبة "سويوز" بها.

والثلاثة هم قائد المركبة أنطون شكابليروف من وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" والمهندسان نوريشيجي كاناي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية وسكوت تينغل من "ناسا".

والتحمت سويوز بمحطة الفضاء الدولية الساعة 08:39 بتوقيت غرينتش.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، سابقا، من محطة الإطلاق الفضائي "غاغارين"، اليوم الأحد، عن إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز- أف غي" مع المركبة الفضائية المأهولة "سويوز- أم أس- 07 "، وعلى متنها طاقم جديد لمحطة الفضاء الدولية من بايكونور.