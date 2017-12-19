الخارجية الإيرانية تستدعي السفير السويسري في طهران

وتعترض إيران على ما قالته سفيرة الولايات المتحدة ضد إيران حول دعمها إطلاق صاروخ ضد السعودية من اليمن في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، حسب "رويترز".

ويمثل السفير السويسري الولايات المتحدة في طهران، حيث لا توجد بعثة دبلوماسية لواشنطن في طهران منذ عام 1980.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن اعتراض إيران على ما قالته نيكي هايلي ممثلة واشنطن في الأمم المتحدة تم نقله إلى السفير السويسري.