الصين تتحدث عن موعد بدء حرب نووية مع كوريا الشمالية

دعا الجنرال فان هونغوان شعبه إلى أن يكون مستعدا جسديا ونفسيا للحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية على شبه الجزيرة.

وأكد الجنرال أنه يتوجب على سكان الصين الشعبية أن يكونوا مستعدين للتنقل في أي وقت، ليلا نهار. فالحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية يمكن أن تبدأ في أي ثانية، وفقا لموقع iarex.

وحذر هونغوان من احتمال وقوع زلازل، وكوارث طبيعية، وارتفاع مخاطر التلوث الإشعاعي. وأعطى تعليماته إلى بكين، مذكرا بأنه في المقام الأول سيكون من الضروري نقل سكان شمال شرق الصين. كما ينبغي أن تبدأ قيادة بكين في إعداد المساعدة الإنسانية للاجئين المحتملين من كوريا الشمالية، لأن الحرب مع الولايات المتحدة ستكون طويلة ومزعجة.