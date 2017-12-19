الاتحاد الاوروبي يتخذ يوم الخميس قرارا شكليا لتمديد العقوبات ضد روسيا

أعلن مصدر في الاتحاد الاوروبي أن الاتحاد بصدد اتخاذ يوم الخميس قرارا شكليا لتمديد العقوبات ضد روسيا، تلك التي تم التوافق عليها من قبل الرؤساء والحكومات الأوروبية.

© RIA Novosti. Maxim Blinov عقوبات الاتحاد الأوروبي ألحقت أضرارا بشركاء "روسنفط" الأوروبيين

بروكسل — سبوتنيك . وقال المصدر لـ"سبوتنيك" في سياق رده على سؤال متى سيتخذ القرار الشكلي: "ظهر يوم الخميس".

يشار إلى أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتخذوا خلال قمة عقدت، الخميس 14 ديسمبر/ كانون الأول، قرارا سياسيا حول تمديد العمل بالعقوبات الاقتصادية بحق روسيا لستة أشهر إضافية، بعد أن كانت من المقرر أن تنتهي في 31 يناير/ كانون الثاني 2018.

وبحسب رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، فإن "الاتحاد الأوروبي يؤيد بالإجماع تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا".

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. وردت روسيا على هذه العقوبات بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.

وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع شرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.