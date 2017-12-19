الأردن: مستمرون بالعمل مع المجتمع الدولي لمواجهة تبعات القرار الأمريكي حول القدس

وبين أن القرار يتناقض "مع قرارات الشرعية الدولية وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي لا ينتقص الفيتو الأمريكي أمس منها ومن الموقف القانوني الذي رسخته إزاء القدس ووضعها".
وأضاف المومني أنه "ورغم الفيتو الأمريكي، فإن القانون الدولي يؤكد عدم قانونية القرار الأمريكي ولا يعترف به، ولا بأي أثر له".
وقال إن "الأردن سيستمر بالعمل مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي لمواجهة تبعات القرار الأمريكي ولحشد الدعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية وبالقدس الشرقية عاصمة لها، والأردن سيعمل مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة لضمان تحرك فاعل يؤكد الوضع القانوني للقدس الشرقية أرضا محتلة وعدم قانونية القرار الأمريكي".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما أثار ردود فعل رافضة عربية وغربية على هذا القرار.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" ضد مشروع قرار عربي بشأن القدس، ناقشه مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، ونص على "عدم الاعتراف بأي تغيير على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967"، "والامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980".
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