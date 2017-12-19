ماكرون: أولوياتنا لم تعد رحيل الرئيس الأسد بل القضاء على "داعش"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده تقديم مبادرات مشتركة مع الأردن حول وضع القدس بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا الأردن شريك استراتيجي في تلك القضية.

باريس — سبوتنيك . وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في باريس اليوم الثلاثاء، "لدينا وجهات نظر مشتركة مع الأردن حول مسألة وضع القدس، وسنعمل معا لتقديم مبادرات حول هذا الشأن"، مشيرا أن "الأردن شريك استراتيجي حول مسألة القدس".

وفي سياق آخر، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن أولويات بلاده لم تعد رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة بل القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي. وأكد ماكرون أن عدو فرنسا الأخطر في سوريا هو تنظيم "داعش" الإرهابي وليس الرئيس بشار الأسد.

وأضاف: "أولويتنا لم تعد رحيل بشار الأسد عن السلطة بل القضاء على داعش، لقد غيرنا في سلم أولوياتنا".

وقال: "بشار الأسد هو عدو الشعب السوري أما عدونا نحن فهو داعش".

يتبع…