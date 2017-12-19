العاهل الأردني: لا بديل عن حل الدولتين وقرار واشنطن يتعارض مع القانون الدولي

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: اتفقت مع الرئيس الفرنسي على أنه لا بديل عن حل الدولتين وقرار الولايات المتحدة يتعارض مع القانون الدولي.

© AFP 2017/ Ahmad Gharabli الأردن: مستمرون بالعمل مع المجتمع الدولي لمواجهة تبعات القرار الأمريكي حول القدس

وأشار العاهل الأردني إلى أن "كل تغيير في وضع القدس ستكون له عواقب في المنطقة"، كما أكد أنه اتفق مع الجانب الفرنسي على "أنه لا بديل عن حل الدولتين".

واعتبرت الحكومة الأردنية أن نتائج التصويت في مجلس الأمن، أمس، أكدت أن المجتمع الدولي يرفض القرار الأمريكي بشأن القدس، وأن الفيتو الذي استخدمته واشنطن لا ينتقص من قرارات الشرعية الدولية ومن الموقف القانوني الذي رسخته حيال القدس.

نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني قوله إن "نتائج التصويت في مجلس الأمن أمس الإثنين، أكدت أن المجتمع الدولي كله يرفض القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وبين أن القرار يتناقض "مع قرارات الشرعية الدولية وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي لا ينتقص الفيتو الأمريكي أمس منها ومن الموقف القانوني الذي رسخته إزاء القدس ووضعها".

وأضاف المومني أنه "ورغم الفيتو الأمريكي، فإن القانون الدولي يؤكد عدم قانونية القرار الأمريكي ولا يعترف به، ولا بأي أثر له".