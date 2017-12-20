تيلرسون يبحث في كندا أزمتي كوريا الشمالية وأوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزيرها ريكس تيلرسون بحث مع نظيره الكندي هريستي فريلاند أزمة كوريا الشمالية والوضع في أوكرانيا.

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE زلة لسان تيلرسون تكشف عن أخطر خطة لغزو هذه الدولة وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت، اليوم الأربعاء إن: "في أوتاوا، التقي وزير الخارجية اليوم مع وزير الخارجية فريلاند ومع العديد من كبار المسؤولين الكنديين في سياق العلاقات الوثيقة بين بلدينا".





وأضافت هيدز أنه خلال الاجتماعات، تم بحث عددا من القضايا، بما في ذلك الرخاء المتبادل والدفاع والأمن، والشواغل المشتركة، بما في ذلك كوريا الشمالية و الوضع في أوكرانيا ".





واعتبرت الولايات المتحدة في وثيقة استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، التي نشرت على موقع البيت الأبيض الاثنين الماضي، أن أهم ثلاثة مخاطر لأمنها القومي، هي طموحات روسيا والصين، وأعمال إيران وكوريا الشمالية، وكذلك الإرهاب الدولي. كما تعتزم الولايات المتحدة تعزيز قدراتها الدفاعية "في الجناح الشرقي للناتو" ومساعدة حلفائها لحماية أنفسهم، وذلك بحسب استراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة.