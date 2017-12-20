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    الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي

    الجمعية العامة للأمم المتحدة تجتمع بشأن القدس

    © AFP 2017/ KENA BETANCUR / AFP
    العالم
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    الموضوع:
    ردود فعل حول العالم بشأن إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل (2) (36)
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    تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة، جلسة خاصة طارئة نادرة، يوم الخميس، بناء على طلب دول عربية وإسلامية بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

    قوات حزب الله
    © AFP 2017/ Ebrahim Talal
    "حزب الله" يعلق على الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار بشأن القدس
    وبحسب "رويترز"، فإن المبعوث الفلسطيني في المنظمة الدولية رياض منصور، قال "إن الجمعية العامة ستصوت على مشروع قرار يدعو لسحب إعلان ترامب".

    وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار في مجلس الأمن، يوم الإثنين الماضي.

    وصوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون بالمجلس بتأييد مشروع القرار، الذي قدمته مصر والذي لم يذكر واشنطن ولا ترامب بالاسم لكنه أبدى "الأسف الشديد إزاء القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بوضع القدس".

    وقال منصور يوم الإثنين، إنه يأمل بأن يحصل مشروع القرار على "تأييد ساحق" في الجمعية العامة. وقرار كهذا غير ملزم لكنه يحمل ثقلا سياسيا.

    وحذرت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي في تعليق على "تويتر" من أن الولايات المتحدة ستضع في حسبانها الذين صوتوا لصالح القرار الذي ينتقد التحرك الأمريكي.

    وكتبت تقول "في الأمم المتحدة دائما ما نواجه مطالب بفعل المزيد وإعطاء المزيد. لذلك عندما نتخذ قرارا بناء على إرادة الشعب الأمريكي بشأن المكان الذي سننقل إليه سفارتنا فإننا لا نتوقع من أولئك الذين ساعدناهم أن يستهدفونا. يوم الخميس سيكون هناك تصويت ينتقد خيارنا. الولايات المتحدة ستأخذ الأسماء".

    الموضوع:
    ردود فعل حول العالم بشأن إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل (2) (36)

    انظر أيضا:

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