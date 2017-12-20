واشنطن تدين إطلاق "أنصار الله" صاروخا باليستيا باتجاه الرياض

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول، عن إدانة واستنكار واشنطن الشديدَيْن لإطلاق جماعة أنصار الله صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة السعودية، استهدف أمنها واستقرارها.

موسكو — سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت:

إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الصاروخي لجماعة أنصار الله الذي لا معنى له على الرياض، وما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العدوانية التي تقوم بها الجماعة، "المدعومة بالأسلحة الإيرانية الحديثة"، والتي تهدد الأمن الإقليمي وتمد الصراع في اليمن.

وأشارت المتحدثة إلى أن الولايات المتحدة "تدعو قوات الحرس الثوري الإسلامي إلى وقف تسليح أنصار الله".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أطلقت، أمس الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول، صاروخا باليستيا استهدف قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت قناة المسيرة، التابعة لـ"أنصار الله"، أن "القوة الصاروخية أعلنت إطلاق صاروخ بركان تو إتش الباليستي، على قصر اليمامة في الرياض"، وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر في الرياض "سماع دوي انفجار في العاصمة".