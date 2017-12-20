مقتل 12 شخصا في انقلاب حافلة خلال رحلة بمنطقة أثرية في المكسيك

قتل 12 شخصا وأصيب 18 يوم الثلاثاء، في ولاية كوينتانا رو المكسيكية، عندما فقد سائق حافلة السيطرة عليها لتنقلب خلال رحلة إلى منطقة أثرية.

وقالت السلطات إن الحافلة كانت تقل 31 راكبا بينهم مواطنون من الولايات المتحدة والبرازيل والسويد. وكان هناك طفل بين القتلى.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تعتبر كوينتانا رو، إحدى ثلاث ولايات في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية التي تشتهر بمواقعها السياحية والأثرية.

وكان السياح متجهين إلى منطقة أثرية بها أطلال لحضارة المايا جنوبي منتجع تولوم، عندما انحرفت الحافلة عن الطريق السريع في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقالت شركة كوستا مايا للحافلات في بيان، إن الركاب نقلوا للمستشفيات. وأضافت أن خمسة منهم خرجوا بعد تلقي العلاج وأن المصابين في حالة مستقرة.

وقالت حكومة كوينتانا رو في بيان إنها تحقق في سبب الحادث.

وذكرت السفارة الأمريكية في المكسيك أنها تعمل مع السلطات؛ لمعرفة ما إذا كان هناك مواطنون أمريكيون على متن الحافلة.

وأفادت أسوشيتد برس بأن 11 سائحا لقوا حتفهم العام الماضي في حادث بكوينتانا رو عندما انقلبت حافلة كانت متجهة إلى كانكون.