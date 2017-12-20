سيئول: تأجيل المناورات مع أمريكا يعتمد على وقف بيونغ يانغ استفزازاتها

ذكر مسؤول في البيت الأزرق الرئاسي في سيئول، اليوم الأربعاء أن أي تأجيل في المناورات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سيعتمد على ما إذا كانت كوريا الشمالية ستوقف الاستفزازات خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية العام المقبل.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST كندا وأمريكا تعقدان اجتماعا يوم 16 يناير بشأن كوريا الشمالية

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قال، أمس الثلاثاء، إنه مستعد لمحاولة تهدئة التوتر قبيل دورة الألعاب الشتوية التي ستقام في بلاده، من خلال الحد من المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة.

وأضاف لشبكة "إن.بي.سي نيوز": "يمكن لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن تدرسا إمكان تأجيل المناورات… لقد تقدمت بهذا الاقتراح للولايات المتحدة وهي تراجعه حاليا. بيد أن ذلك كله يعتمد على كيف ستتصرف كوريا الشمالية".

ورفض ديف بنهام المتحدث باسم القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ مناقشة أي خطط تخص المناورات، حسبما نقلت "رويترز".

وحثت اليابان وكوريا الجنوبية، المتحالفتان مع الولايات المتحدة، الصين على ممارسة مزيد من الضغط على كوريا الشمالية.