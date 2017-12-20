محلل أمريكي: فتح أبواب جهنم على القوات الأمريكية في سوريا

أفاد موقع "نيوإنفورم" بأن المحلل السياسي الأمريكي بول كريغ روبرتس يرى إمكانية تعرّض القوات الأمريكية في سوريا إلى هجوم من قبل قوات إيرانية.

ووفق المحلل السياسي الأمريكي، فإن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني وجه تحذيرا إلى القيادة العسكرية الأمريكية، قال فيه إن القوات الأمريكية يجب أن تغادر سوريا بعد أن تنتهي الحرب ضد تنظيم "داعش"، وإلا سوف تُفتح أبواب جهنم عليها.

وحسب معلومات روبرتس، فإن مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو وجه رسالة إلى سليماني عبر فيها عن قلقه من نية إيران لمهاجمة القوات الأمريكية.

ووفق المحلل السياسي الروسي أندريه كوشكين، فإنه يوجد في سوريا الآن نحو ألفي عسكري أمريكي في 11 قاعدة.

ويقول المحلل الروسي إن احتمال تعرضهم لهجوم احتمال وارد. ولهذا السبب ستغادر الولايات المتحدة الأمريكية سوريا أو تكثف حشودها العسكرية هناك.

ويرجح المحلل أن تغادر القوات الأمريكية سوريا، مشيرا إلى أن الحكومة السورية وكذلك تركيا وإيران وروسيا تعارض وجود القوات الأمريكية في سوريا، وقد لا تؤيد السعودية أيضا الولايات المتحدة.