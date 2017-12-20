إيران تنفي مجددا تسليح جماعة "أنصار الله" في اليمن

استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول، الاتهامات الأمريكية والسعودية بشأن تزويد جماعة "أنصار الله" بالأسلحة في اليمن.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "إيسنا" الإيرانية، أن طهران "تنكر بشدة" الاتهامات الأمريكية والسعودية بأنها تزود أنصار الله بالأسلحة.

وقال: "ليس لدينا صفقة أسلحة مع اليمن، نرفض الاتهام بأن إيران تزود الجماعات المختلفة بالأسلحة في الشرق الأوسط وننكرها بحزم".

من جانبه، قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي: إن الصاروخ اليمني هو صاروخ المقاومة الذي جعل المملكة العربية السعودية مستسلمة أمامه.

وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن أعلنت إطلاق صاروخ باليستي استهدف قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدة أن الصاروخ استهدف اجتماعا موسعا للقادة السعوديين في قصر اليمامة بالرياض.

من جانبه، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي جنوبي مدينة الرياض، قائلا إن "الصاروخ الباليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإيرانية من اليمن تجاه العاصمة السعودية الرياض".