ترامب لن يكشف عن ضرائبه

يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول، نظام الإصلاح الضريبي الشامل.

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE ترامب وماي يناقشان الحاجة العاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن

ويعمل النظام الجديد بمنطق من يدفع ولماذا يدفع، وهو نظام لم يعهده الأمريكان منذ عهد بوش في 2001، حسب "سي إن إن".

لكن هذا الإصلاح الضريبي لن يكون جيدا بالنسبة للرئيس الأمريكي، هو نفسه قال من قبل أن نظام الضرائب الأمريكي فها فوضى كبيرة، ووصفه بأنه مليء بالثغرات التي تسمح ببعض المصالح الخاصة، "صدقني، هذا سيكلفنى الكثير، صدقوني" قالها ترامب حول هذا الإصلاح الضرائبي الجديد حسب سي إن إن.

The United States Senate just passed the biggest in history Tax Cut and Reform Bill. Terrible Individual Mandate (ObamaCare)Repealed. Goes to the House tomorrow morning for final vote. If approved, there will be a News Conference at The White House at approximately 1:00 P.M. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2017

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ولقد سأل الرئيس ترامب حول ضرائبه ومتى سيفصح عنها؟ لكنه قال:"الإقرارات الضريبية لا تكشف الكثير، وهي قيد المراجعة من قبل لجنة داخلية".

ويأمل 73 % ممن شملهم استطلاع لسي إن إن أن يكشف رئيس أمريكا عن ضرائبه "السرية".

هل يخاف ترامب أن يتم الكشف عن كونه أقل ثراء مما يقول؟ أو سُيكشف عن أمور خطيرة؟، حسب سي إن إن.

Congratulations to Paul Ryan, Kevin McCarthy, Kevin Brady, Steve Scalise, Cathy McMorris Rodgers and all great House Republicans who voted in favor of cutting your taxes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2017

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