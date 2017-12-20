نائبا رئيسي وزراء روسيا وكازخستان يناقشان تطوير مجمع بايكونور الفضائي

أعلنت رئاسة وزراء كازخستان، اليوم الأربعاء، أن الرئيسين المشاركين في اللجنة الحكومية المشتركة الكازاخستانية الروسية حول مجمع "بايكونور"، النائب الأول لرئيس الوزراء الكازخستاني، عسكر مامين، ونائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، بحثا مسألة تطوير المجمع الفضائي.

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أستانا — سبوتنيك. وجاء في بيان رئاسة الوزراء الكازخستانية: "تم بحث المسائل المتعلقة بتنفيذ مشروع بايتيريك وبرنامج التنمية الطويل الأجل لمجمع بايكونور، والأعمال التحضيرية للتوقيع على مشروع الخطة الموحدة لتنفيذ رؤية زيادة التعاون في مجمع بايكونور، وتمويل العمل المشترك لضمان السلامة البيئية لقاعدة بايكونور الفضائي وإدارة الحركة الجوية في مطارات المجمع".

وخلال الاجتماع الذي عقد، في 19 كانون الأول/ديسمبر، في موسكو، تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الموضوعية للتعاون الثنائي واحتمالات مواصلة تطوير مجمع بايكونور. ونوقش بالتفصيل تنفيذ المشروع المتعلق بمجمع "بايتيريك" للصواريخ الفضائية.

وعقب الاجتماع وقع نائبا رئيسي وزراء روسيا وكازخستان بروتوكولا بهذا الصدد.