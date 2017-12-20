أردوغان يعلق على استراتيجية الأمن الأمريكية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن استراتيجية الأمن الأمريكية الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب أمس الثلاثاء، تفيد بأن كل شيء من أجل أمريكا.

أنقرة — سبوتنيك. وقال أردوغان في كلمة له، اليوم الأربعاء، إن "استراتيجية الأمن الأمريكية الجديدة يمكن أن تفيد بأن كل شيء من أجل أمريكا، ويحق لكل بلد أن يحدد استراتيجيته".