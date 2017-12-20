تهديد أمريكي: هذا مصير من يعارض قرار ترامب بشأن القدس

هددت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراء ضد الدول التي ستصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد خطوتها في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

© AFP 2017/ KENA BETANCUR / AFP الجمعية العامة للأمم المتحدة تجتمع بشأن القدس

وحذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أن بلادها "ستكتب أسماء" الدول التي ستصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد خطوتها في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت هايلي، في تغريدة على "تويتر"، مستبقة تصويت آخر في الجمعية العامة للأمم المتخدة غدا الخميس: "دائما ما يطلب منا في الأمم المتحدة فعل وتقديم المزيد، لذلك فعندما نتخذ قرارا بناء على إرادة الشعب الأمريكي بشأن مكان سفارتنا، فإننا لا نتوقع أن يستهدفنا هؤلاء الذين نساعدهم. ويوم الخميس سيكون هناك تصويت ينتقد خيارنا، وسوف تدون الولايات المتحدة الأسماء".

At the UN we're always asked to do more & give more. So, when we make a decision, at the will of the American ppl, abt where to locate OUR embassy, we don't expect those we've helped to target us. On Thurs there'll be a vote criticizing our choice. The US will be taking names. pic.twitter.com/ZsusB8Hqt4 — Nikki Haley (@nikkihaley) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وستعقد الجمعية العامة جلسة طارئة، غدا الخميس، للتصويت على مشروع قرار يرفض اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" على قرار قدمته مصر إلى مجلس الأمن، دعا إلى الامتناع عن نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس، وحظي بموافقة جميع الأعضاء ومعارضة الولايات المتحدة.

وجاء المشروع بطلب من اليمن وتركيا باسم كل من كتلة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وأبلغ رئيس الجمعية ميروسلاف لايكاك كل وفود الدول الـ 193 بانعقاد الجلسة في رسالة وجهها في وقت متأخر الاثنين الماضي.

وكان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أثار موجة تنديد عالمية وتظاهرات احتجاج في مختلف أنحاء العالم.



