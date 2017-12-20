نائبة رئيس البرلمان الأوكراني: تبادل الأسرى مع دونباس يمكن أن يتوقف

قالت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني، ممثلة كييف في المجموعة الفرعية للشؤون الإنسانية، إيرينا غيراشينكو، إن مفاوضات تبادل الأسرى مع دونباس أصبحت في المرحلة الأخيرة، لكن هناك احتمال كبير أن تتوقف.

© Sputnik. Dan Levy القوات الأوكرانية تعلن تعرض مواقعها في دونباس للقصف

كييف — سبوتنيك . وقالت غيراشينكو في كلمة لها أمام البرلمان، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر / كانون الأول: "هل توجد فرصة لتتعطل هذه العملية [تبادل الأسرى مع دونباس]، على الرغم من أننا في خط النهاية ونحن مستعدون تماما؟. أقول لكم بصراحة، هناك فرصة كبيرة جدا، لأننا ظننا أن تنتهي هذه العملية قبل العام الجديد وأعياد الميلاد بكثير، وفعلنا كل شئ من أجل هذا."

ولم تستبعد غيراشينكو أن يقوم الطرف الثاني (دونباس)، بإلقاء اللوم على كييف بسبب عدم تبادل الأسرى.

وأضافت غيراشينكو: "يجب علينا أن نفعل كل شئ لإطلاق سراح الرهائن قبل أعياد الميلاد والعام الجديد."

وتقدم زعيم حركة " الخيار الأوكراني- حق الشعب" فكتور مدفيتشوك بمبادرة تبادل الأسرى بين كييف وجمهورتي لوهانسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد والاتفاق على قائمة تبادل الأسرى، وفي الدرجة الأولى تقوم كييف بتقديم 306 شخصا وتعيد وحدات الدفاع الشعبي 47 شخصا.

وأعلنت لوهانسك ودونيتسك الاستعداد لذلك.