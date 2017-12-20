بوغدانوف يلتقي السفير المصري في موسكو بناء على طلبه

صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، التقى مع سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا، إيهاب نصر، بناء على طلبه.

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الخارجية:"أثناء المحادثات، تم تبادل شامل للآراء بشأن الحالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأولي اهتمام خاص لمهام التسوية المبكرة لأزمتي سوريا وليبيا، فضلا عن المشاكل الفلسطينية".

بالإضافة إلى ذلك، نوقشت عدة قضايا موضوعية لزيادة توسيع التعاون الروسي المصري المتعدد الجوانب في سياق تنفيذ نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة يوم 11 كانون الأول/ديسمبر، هذا العام.

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام بزيارة عمل إلى القاهرة، يوم 11 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام، حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتم تبادل لوجهات النظر بين الزعيمين في العديد من المواضيع المشتركة.