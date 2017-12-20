صحيفة بريطانية: ترامب يعتزم زيارة بريطانيا في فبراير المقبل

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة بريطانيا، في فبراير / شباط المقبل، لافتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في لندن.

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها أمس الثلاثاء 19 ديسمبر / كانون الأول، إن ترامب يعتزم زيارة بريطانيا في فبراير المقبل لافتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في لندن، مضيفة: "لكنه لن يلتقي ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية".

وتثير زيارة ترامب إلى لندن جدلا منذ دعوة رئيسة الوزراء البريطانية له بزيارة بلادها.

ولفتت الصحيفة إلى وجود مخاوف من اندلاع الاحتجاجات ضد زيارة ترامب إلى بريطانيا، مضيفة: "لكن تلك الزيارة ستكون زيارة عمل وليس زيارة رسمية ما يعني أنه لن يلتقي ملكة بريطانيا".

وتأتي زيارة ترامب المقررة بعد مواجهات كلامية بينه وبين تريزا ماي بسبب إعادة نشر تدوينات معادية للمسلمين نشرها يمينيون متطرفون في بريطانيا، إضافة إلى انتقاد ماي لقراره الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وستمنستر، قوله إن ترامب أبلغ ماي في مكالمة هاتفية، أمس الثلاثاء، أنه يعتزم القيام بزيارة عمل لبريطانيا لافتتاح مقر السفارة الأمريكية في لندن الذي تكلف حوالي مليار دولار.

ورفض متحدث من مقر رئاسة الوزراء التعليق على تقرير الصحيفة. وقال إن الموقف من زيارة الدولة لم يتغير مضيفا أن الدعوة قدمت لكن لم يحدد موعد للزيارة بعد، وفقا لوكالة "رويترز".



