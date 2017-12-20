لا خطط لدى صربيا للانضمام للناتو

صرح وزير خارجية صربيا، إيفيتسا داتشيتش، اليوم الأربعاء، بأن صربيا لا تخطط للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

موسكو — سبوتنيك. رد وزير الخارجية الصربي بالنفي على سؤال حول خطط لدى صربيا للانضمام إلى الناتو".

وفي سياق متصل، كانت رئيسة مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، قد أكدت اليوم أنه في روسيا يقيمون عاليا النهج السياسي المستقل لصربيا وسعيها للدفاع عن مصالحها القومية.

وقالت عقب محادثاتها مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش: "نقدر عاليا السياسة الخارجية المستقلة لصربيا، ورغبتها، على الرغم من أي ضغوط، للدفاع عن المصالح الوطنية والاقتصادية في المقام الأول، والأمن القومي".

وأشارت ماتفيينكو إلى أن بلغراد لا تدعم العقوبات المفروضة ضد روسيا وهذا يتيح فرصا إضافية لتوسيع التعاون بين البلدين، لافتة إلى أن مجلس الاتحاد الروسي سيظل في دعمه لتعزيز العلاقات مع صربيا سواء على أساس ثنائي أو في الساحات الدولية.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، قد أكد في أكثر من مناسبة أن صربيا هي دولة محايدة ولا تسعى للانضمام إلى أي تحالفات عسكرية بما فيها الناتو.