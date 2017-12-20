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05:23 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    مدينة معلولا الأثرية

    لافروف: الحسابات السياسية تعرقل أنشطة اليونسكو لإعادة ترميم الآثار التاريخية في سوريا

    © Sputnik.
    العالم
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    أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أن الحسابات السياسية تعرقل أنشطة اليونسكو لإعادة ترميم الآثار التاريخية في سوريا.

    نائب رئيس الوزراء دميتري روغوزين
    © AP Photo/
    خطة لتعاون سوري روسي لإعادة إعمار سوريا
    موسكو — سبوتنيك. قال لافروف خلال اجتماع لجنة شؤون اليونسكو: "وفيما يتعلق بالأضرار الجسيمة التي سببها الإرهابيون لأغنى إرث ثقافي وتاريخي في الشرق الأوسط، فإننا نسعى جاهدين لتنشيط جهود "اليونسكو" لترميم آثار تدمر وحلب. لكن بعد الإشارات الإيجابية الأولى، للأسف، جاء التباطؤ، لأن الضغط الذي كان ولا يزال على اليونسكو… يعكس حقيقة مؤسفة بأن الحسابات السياسية لا تزال تهيمن على العقلانية".

    الجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" أنشأت سابقا صندوقا لإعادة إعمار سوريا. وقد تم جمع مبلغ 2 مليون و700 ألف يورو، كمرحلة أولى ومن المخطط تخصيص الأموال، التي ستصرف على العملية، من خارج ميزانية المنظمة.

    في السياق، أعلن مستشار المدير العام لمنظمة يونيسكو، هنريكاس الغيراس زيغمو يوشكيافيتشوس، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن خبراء متحف الارميتاج الروسي سيقومون بتقييم حالة الآثار تدمر السورية، ومن ثم تقوم البلدان الأخرى باتخاذ قرار حول ترميمها المادي.

    وتعتبر مدينة تدمر الأثرية السورية، واحدة من أغنى وأهم مراكز الحضارة الإنسانية القديمة في العالم، وشهدت المدينة التاريخية، المسجلة ضمن "التراث العالمي" لدى منظمة اليونسكو، تدمير الكثير من معالمها وآثارها التاريخية العريقة، بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها، منذ أيار/ مايو 2015، إلى أن تم تحريرها من قبضة التنظيم، يوم 27 آذار/ مارس 2016، بمساندة ودعم القوات الجوية الروسية، وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر عام 2016 تمكن مسلحو "داعش" من استعادة السيطرة على المدينة، ولكن الجيش السوري تمكن من تحريرها من جديد بداية آذار/ مارس 2017, ونفذ المهندسون الروس أعمال إزالة ألغام في المدينة.

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    الكلمات الدلالية:
    خبراء, إعادة إعمار سوريا, سياسة, الآثار, الإرهاب, اليونسكو, سيرغي لافروف, موسكو
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