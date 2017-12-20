خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يتأجل

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتأجل لفترة قصيرة.

© REUTERS/ Tolga Akmen/File Photo صندوق النقد: بريطانيا تحتاج مزيدا من الضرائب لضبط عجز الموازنة وأضافت ماي أن هذا قد يحدث في حالة وجود "ظروف استثنائية".





وسُئلت ماي عما إذا كان يمكن الاستناد إلى مشروع قانون الخروج الذي صوت عليه البرلمان لإبطاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسب "رويترز".





وأشارت ماي إلى أنه من دواعي سرورها أن تطمئن أعضاء البرلمان بأن الصلاحيات المترتبة على هذا التعديل لن تستخدم إلا في "ظروف استثنائية لأقصر وقت ممكن وسيتم تقديم مذكرة تؤكد ذلك إلى المجلس".





ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الساعة 23:00 بالتوقيت المحلى يوم 29 مارس/ آذار عام 2019، حسب رويترز.