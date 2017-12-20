سياسي روسي: ترامب يدق طبول الحرب

وكشفت رؤية ترامب أن الصين وروسيا تريدان صياغة عالم يناقض المصالح الأمريكية.

واتهمت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الصين بمحاولة دفع الأمريكيين إلى خارج منطقة الهند والمحيط الهادئ، واتهمت روسيا بمحاولة استعادة موقعها كقوة عظمى.

قال الدكتور أيمن سمير، المتخصص في العلاقات الدولية، إن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة تؤكد أن واشنطن تسعى خلف مصالحها فقط، فالصادرات الصينية لأمريكا تبلغ 550 مليار دولار سنويا بينما تصل قيمة الصادرات الأمريكية إلى الصين إلى 150 مليار دولار.

وأضاف، في مقابلة مع برنامج "في العمق" الذي يذاع عبر أثير راديو "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "هناك طلب على المنتجات الصينية لذلك تريد أمريكا خلق توازن في الميزان التجاري بينها وبين الصين ولا تستطيع فعل ذلك"، مشيرا إلى أن أمريكا تحاول خلق مشاكل في عالمية تخدم مصالحها.

واعتبر سمير أن أمريكا هي من صنع أزمة أوكرانيا، فهي لا تقبل أن تكون هناك قوى تضاهيها في العالم وخاصة روسيا والصين، مضيفا: "روسيا قبل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين لم تكن على قدم المساواة معها ولكن بمجيء بوتين حدث اختلاف".

من جانبه قال المحلل السياسي الروسي تيمور دويدار، إن خطاب ترامب كان واقعيا، مشيرا إلى ظهور قوى عالمية مثل روسيا والصين وإيران وتركيا تنافس أمريكا بمستويات متفاوتة.

وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك": "أمريكا تحاول أن تستعيد هيمنتها مرة أخرى".

ورأى تيمور أن خطاب ترامب يدق طبول الحرب ويحاول إعادة النفوذ المفقود لأمريكا في النواحي السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في الممانعة الشديدة التي تواجهها أمريكا في هذا التوجه".

وأضاف: "مهمة أمريكا استعادة هيمنتها لن تكون سهلة وهو ما قد يؤدي الى إشعال حرب لاستعادة الهيمنة والدفاع عن المصالح".