المالية الأمريكية تدرج 5 أشخاص بينهم قاديروف في قائمة العقوبات

أعلنت وزارة المالية الأمريكية، أنها أدرجت في "قائمة ماغنيتسكي" للعقوبات 5 مواطنين روس، بينهم رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف.

واشنطن — سبوتنيك. وبحسب ما نشر على موقع الوزارة، فإن العقوبات فرضت أيضاً ضد 5 أشخاص آخرين، هم أيوب كاتايف، يوليا مايوروفا، أندريه بافلوف وأليكسي شيشيني.

© REUTERS/ ERIC VIDAL الاتحاد الاوروبي يتخذ يوم الخميس قرارا شكليا لتمديد العقوبات ضد روسيا

هذا وسبق ان اعتمدت السلطات الأمريكية في 2012 قانونا يطلق عليه اسم "قانون ماغنيتسكي" نسبة إلى سيرغي ماغنيتسكي الذي عمل موظفا في صندوق "إرميتاج كابيتال ماناجيمينت" للاستثمارات والذي اتهمته السلطات الروسية بالاحتيال الضريبي. وقد توفي ماغنيتسكي، في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2009 بعد أن قضي عاما واحدا تقريبا في السجن, وأثارت وفاته صدى اجتماعيا على نطاق واسع سواء كان في روسيا وفي الخارج.

وتتضمن قائمة "ماغنيتسكي" فرض عقوبات شخصية بحق أشخاص مسؤولين عن التقيد بحقوق الإنسان في روسيا. وكانت كندا قد اعتمدت أيضاً قانوناً مشابهاً، دخل حيز التنفيذ مؤخراً.