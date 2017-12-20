زلزال يضرب طهران

أعلن التلفزيون الإيراني أن زلزالا شدته 5.2 ريختر ضرب العاصمة طهران اليوم الأربعاء.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، أعلن التلفزيون الإيراني عدم سقوط ضحايا أو خسائر نتيجة الزلزال الذي ضرب حدود مدينة طهران مع مدينة كرج الواقعة غرب العاصمة.