المبعوث الأمريكي يلتقي نتنياهو مع استمرار مقاطعة القيادة الفلسطينية لزيارته

وكان المبعوث الأمريكي غرينبلات، قد وصل إلى إسرائيل مساء أمس الثلاثاء، والتقى فور وصوله بمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الميجر جنرال يوؤاف مردخاي، كما اجتمع غرينبلات بمبعوث الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط في الرباعية الدولية فرناندو جنتيليني.
وبحسب بيان صدر عن غرينبلات، فقد تناولت المباحثات المساعي الأمريكية لعملية السلام في المنطقة، والوضع في قطاع غزة وشؤونا أمنية واقتصادية أخرى.
ويرجح ألا يجتمع غرينبلات، بالقيادة الفلسطينية بسبب قرارها مقاطعة هذه الزيارة، إثر اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بالقدس عاصمة لإسرائيل.
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