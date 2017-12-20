المبعوث الأمريكي يلتقي نتنياهو مع استمرار مقاطعة القيادة الفلسطينية لزيارته

التقى جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، برفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل، برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، لبحث سبل إحياء عملية المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

© AFP 2017/ Menahem KAHANA ترامب يهدد بقطع المساعدات عن الدول التي تصوت ضد قراره حول القدس

القدس — سبوتنيك . وقال جيسون غرينبلات، في بيان له عقب اللقاء: "بحثنا مع نتنياهو رغبة الإدارة الأمريكية استكمال جهودها لتحقيق السلام الذي سيعود بالنفع على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".

وكان المبعوث الأمريكي غرينبلات، ‎قد وصل إلى إسرائيل مساء أمس الثلاثاء، والتقى فور وصوله بمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الميجر جنرال يوؤاف مردخاي، كما اجتمع غرينبلات بمبعوث الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط في الرباعية الدولية فرناندو جنتيليني.

وبحسب بيان صدر عن غرينبلات، فقد تناولت المباحثات المساعي الأمريكية لعملية السلام في المنطقة، والوضع في قطاع غزة وشؤونا أمنية واقتصادية أخرى.

ويرجح ألا يجتمع غرينبلات، بالقيادة الفلسطينية بسبب قرارها مقاطعة هذه الزيارة، إثر اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بالقدس عاصمة لإسرائيل.