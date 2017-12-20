إيفانكا ترامب تغضب أهالي تلاميذ في مدرسة

وقام هؤلاء الأهالي، بسحب أبنائهم من الصفوف الدراسية، خلال زيارة إيفانكا ترامب للمدرسة، بحسب تقرير لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وصرحت كاري فيتزجيرالد، وهي والدة أحد الطلاب، لقناة "نيوز 12 كونيكتيكت" المحلية: "رغم إدراكي أن زيارتها كانت مفاجئة لاحتياطات أمهنة، ولكن كان يجب إعلامنا بشأن الزيارة، وأن يمنحونا خيار إرسال أبنائنا للمدرسة في ذلك اليوم، أو جعلهم يجلسون في المنزل".
وفي المقابل، صرحت مسؤولة الاتصالات في المدرسة، بريندا وليامز، لقناة "فوكس نيوز"، الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول، إنه "مع استثناء الطلبة الذين شاركوا في الحدث بشكل رسمي، فإن الزيارة ظلت سرية، والأهالي تفهموا الوضع جيدا".
وكانت إيفانكا ترامب، شاركت صورا لها من زيارتها لمدرسة "كونيكتيكت الإعدادية"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي جاءت للترويج لعلوم الحاسوب في مدارس الولايات المتحدة الأمريكية.
Great visit to Norwalk Early College Academy today with @IBM CEO @GinniRometty. PTECH schools equip high school students with skills training in #STEM & Computer Science, enabling them to thrive in our modern economy. It was an honor to meet so many bright and talented students! pic.twitter.com/BPYuoTffsK— Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 18, 2017
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