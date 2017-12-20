إيفانكا ترامب تغضب أهالي تلاميذ في مدرسة

أثارت زيارة إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المفاجئة لمدرسة أمريكية، الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول، غضب بعض الأهالي.

وأعرب بعض أهالي التلاميذ، عن غضبهم من زيارة إيفانكا ترامب لمدرستهم "كونيكتيكت الإعدادية"، بسبب رفضهم لسياسات والدها.

وقام هؤلاء الأهالي، بسحب أبنائهم من الصفوف الدراسية، خلال زيارة إيفانكا ترامب للمدرسة، بحسب تقرير لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وصرحت كاري فيتزجيرالد، وهي والدة أحد الطلاب، لقناة "نيوز 12 كونيكتيكت" المحلية: "رغم إدراكي أن زيارتها كانت مفاجئة لاحتياطات أمهنة، ولكن كان يجب إعلامنا بشأن الزيارة، وأن يمنحونا خيار إرسال أبنائنا للمدرسة في ذلك اليوم، أو جعلهم يجلسون في المنزل".

وفي المقابل، صرحت مسؤولة الاتصالات في المدرسة، بريندا وليامز، لقناة "فوكس نيوز"، الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول، إنه "مع استثناء الطلبة الذين شاركوا في الحدث بشكل رسمي، فإن الزيارة ظلت سرية، والأهالي تفهموا الوضع جيدا".

وكانت إيفانكا ترامب، شاركت صورا لها من زيارتها لمدرسة "كونيكتيكت الإعدادية"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي جاءت للترويج لعلوم الحاسوب في مدارس الولايات المتحدة الأمريكية.