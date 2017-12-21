أمريكا توافق على تراخيص لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة وافقت على تراخيص تجارية لتوريد الأسلحة الخفيفة لأوكرانيا، لكن الحكومة الأمريكية لا تورد أسلحة إلى كييف مباشرة.

واشنطن — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، إن "وزارة الخارجية الأمريكية قد رخصت التصدير التجاري للشركات المصنعة الأمريكية لعدد محدود من الأسلحة ذات العيار الصغير والأسلحة الخفيفة إلى أوكرانيا. ولم يكن لدينا أبدا سياسة تقيد مثل هذه المبادلات التجارية. وتنظر الولايات المتحدة في طلبات إصدار تراخيص للمبيعات والصادرات في كل حالة على حدة".

وأضاف، أن "الحكومة الأمريكية لم تبيع بشكل مباشر ولم تنقل أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا ولكنها لم تستبعد مثل هذا الاحتمال".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة وافقت على "رخصة تصدير" لتوريد بنادق قنص وذخائر وقطع غيار عسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها أكثر من 41 مليون دولار.