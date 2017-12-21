أمريكا تعتزم تطوير العلاقات مع روسيا بالرغم من توسيع "قائمة ماغنيتسكي"

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعتزم تطوير علاقات مستقرة مع روسيا، بالرغم من توسيع "قائمة ماغنيتسكي".

واشنطن — سبوتنيك. وقال المتحدث، "إن إدارتنا ملتزمة بعلاقة مستقرة ومثمرة مع روسيا. ولدينا مصالح مشتركة استراتيجية في أجزاء مختلفة من العالم، نريد أن نواصل هذه المصالح، وما زلنا نعتقد، أنه إذا تعاملت روسيا بجدية مع الرفاهية وحقوق الإنسان في بلدها، هذا سيجعل منها شريكا عالميا أكثر فاعلية".

هذا وأعلنت وزارة المالية الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، أنها أدرجت في "قائمة ماغنيتسكي" للعقوبات 5 مواطنين روس، بينهم رئيس الشيشان رمضان قاديروف.

© Sputnik. Mikhail Klementev المالية الأمريكية تدرج 5 أشخاص بينهم قاديروف في قائمة العقوبات

وبحسب ما نشر على موقع الوزارة، فإن العقوبات فرضت أيضاً ضد 4 أشخاص آخرين، هم أيوب كاتايف، يوليا مايوروفا، أندريه بافلوف وأليكسي شيشيني.

وكانت وزارة المالية الأمريكية، أعلنت، يوم الأربعاء، أنها أدرجت في "قائمة ماغنيتسكي" للعقوبات 5 مواطنين روس، بينهم رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف.

هذا وسبق أن فرضت السلطات الأمريكية في 2012 قانونا يطلق عليه اسم "قانون ماغنيتسكي" مثير للجدل وهو تشريع ينص على حظر دخول عدد من المسؤولين الروس إلى الولايات المتحدة، وكذلك فرض عقوبات مالية عليهم، و"قانون ماغنيتسكي" نسبة إلى سيرغي ماغنيتسكي الذي عمل موظفا في صندوق "إرميتاج كابيتال ماناجيمينت" للاستثمارات والذي اتهمته السلطات الروسية بالاحتيال الضريبي. وقد توفي ماغنيتسكي، في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2009 بعد أن قضي عاما واحدا تقريبا في السجن، وأثارت وفاته صدى اجتماعيا على نطاق واسع سواء كان في روسيا وفي الخارج.

وتتضمن قائمة "ماغنيتسكي" فرض عقوبات شخصية بحق أشخاص مسؤولين عن التقيد بحقوق الإنسان في روسيا. وكانت كندا قد اعتمدت أيضا قانونا مشابها، دخل حيز التنفيذ مؤخرا.