كوريا الجنوبية تعتزم شراء 20 طائرة إف-35

ذكرت صحيفة كورية جنوبية، اليوم الخميس، أن سيؤول تعتزم شراء 20 مقاتلة شبح إضافية من طراز إف-35 إيه من الولايات المتحدة.

ويأتي الأعلان عن ذلك بعد أقل من شهرين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كوريا الجنوبية ستشتري عتادا عسكريا جديدا بمليارات الدولارات.

وقالت صحيفة "جونغانغ إلبو" نقلا عن عدة مصادر حكومية، إن إدارة المشتروات الدفاعية الكورية الجنوبية بدأت إجراءات شراء الطائرات العشرين الجديدة، وفقا لـ"رويترز".

وفي عام 2014 أعلنت كوريا الجنوبية رسميا خطة لشراء 40 طائرة من طراز إف-35 إيه من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.