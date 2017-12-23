أمريكا تقرر تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية "لحماية سيادتها"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هايزر ناويرت، اليوم السبت 23 ديسمبر/كانون الأول، أن الإدارة الأمريكية قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية لحماية سيادتها وسلامة أراضيها.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST أمريكا تعلق بعض مزايا أوكرانيا بموجب برنامج التجارة التفضيلية

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في بيان ورد لـ " سبوتنيك":

إن الولايات المتحدة قد قررت تزويد أوكرانيا بقدرات دفاعية معززة كجزء من جهودنا لمساعدة أوكرانيا في بناء القدرات الدفاعية على المدى الطويل لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وكذلك للتصدي للمزيد من "العدوان".

وذكر البيان:

المساعدات الأمريكية، كما قلنا سابقا، ذات طابع دفاعي محض، وقلنا دائما أن أوكرانيا دولة ذات سيادة ولها الحق في الدفاع عن نفسها.

وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بتنفيذ اتفاقات مينسك لتسوية الوضع في شرق أوكرانيا.

في السياق ذاته، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان، إن الرئيس دونالد ترامب سيعلق بعضا من المزايا التي تحصل عليها أوكرانيا بموجب برنامج التجارة التفضيلية، خلال أربعة أشهر، ما لم تحسن كييف حمايتها لحقوق الملكية.

وأضاف أن هذا التعليق لبرنامج التجارة التفضيلية لأوكرانيا "ينبع من تقاعسها عن توفير حماية كافية وفعالة لحقوق الملكية الفكرية على الرغم من التشجيع والمعونات التي تحظى بها من الحكومة الأمريكية على مدار سنوات".